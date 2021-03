Politie Leuven schenkt gevonden voorwerpen aan goede doelen: "Je zou versteld staan van wat we hier allemaal vinden"

"Gevonden of verloren voorwerpen worden maximaal zes maanden bijgehouden", vertelt Marc Vranckx van de Leuvense politie. "In die tijd kan de eigenaar ze komen ophalen. We doen echt ons best om ze weer aan de eigenaar te bezorgen. Ze worden onder andere op Facebook geplaatst en ook op een website die we daarvoor hebben opgericht."

De voorwerpen die binnen die tijd niet zijn opgehaald, werden vroeger twee keer per jaar verkocht op een openbare verkoop. "Maar dat was veel werk voor weinig opbrengst", legt Vranckx uit. "Het vroeg heel wat administratief werk en het bracht amper geld op. Daarom hebben we besloten spullen die niet opgehaald worden en nog bruikbaar zijn, te schenken aan organisaties en goede doelen."