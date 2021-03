Vader van Nederlandse "spookgezin" wordt vrijgelaten vanwege slechte gezondheid 

In oktober 2019 kwam de Ruinerwold-zaak aan het licht. De Nederlandse Gerrit Jan Van D. leefde in afwachting van "het einde der tijden”, met zes van zijn negen kinderen in de kelder van hun boerderij in Ruinerwold in Drenthe. De kinderen waren niet ingeschreven bij de basisadministratie en bestonden in feite niet.

Het gezin werd ontdekt nadat een van de kinderen om hulp had gevraagd in een café in de buurt. De vader werd daarna aangehouden op verdenking van vrijheidsberoving van alle kinderen en seksueel misbruik van de twee oudsten.