BEKIJK - Schilderles met Banksy: zo maakte hij zijn tekening op de gevangenismuur van Reading

"Painting with Bob Ross": dat instructieve programma was in de jaren 80 en 90 te zien op televisie. De Amerikaan Bob Ross leerde zijn volk landschapjes schilderen. In het filmpje "Create Escape" vermengt Banksy de instructies van Ross met beelden van zijn eigen exploot op de muur van de voormalige gevangenis van Reading, vier nachten geleden. En daarmee bevestigt hij dat de muurschildering van hem is.

Bekijk hier hoe Banksy met spuitbussen en sjablonen te werk gaat in het holst van de nacht: