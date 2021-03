Slim naar Antwerpen promoot nu ook speedpedelecs en elektrische steps bij bedrijven

Slim naar Antwerpen, het mobiliteitsplatform van de stad, promoot al langer gewone fietsen bij werknemers. "Dit is hetzelfde principe maar dan met elektrische steps en speedpedelecs", zegt schepen van mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Bedoeling is dat mensen de speedpedelec twee weken uitproberen. Als het hen bevalt, dan kunnen ze via hun bedrijf een fiets leasen of kopen. We hebben intussen al 3500 mensen op de fiets gezet, en één derde van hen zegt achteraf dat ze een elektrische fiets kopen om de verplaatsingen te maken van en naar het werk."