BEKIJK - Ontdek "The wrong place", het nummer waarmee Hooverphonic naar het Songfestival gaat

“The wrong place” is een nummer dat Alex Callier samen geschreven heeft met de Waalse zangeres Charlotte Foret, winnares van “The voice Belgique” die nu muziek maakt onder de artiestennaam Charles. "Het is een scene uit een niet-bestaande film: een one night stand gone wrong: daar gaat het over. Op één dag was het nummer klaar", vertelt Callier. "Ik was meteen helemaal mee, fantastisch nummer", reageert zangeres Geike Arnaert.

Callier had een 25-tal nummers op het schap liggen om uit te kiezen. "The wrong place" werd dus niet speciaal voor het Songfestival geschreven, maar de keuze viel toch op dat nummer als onze inzending, omdat de eigenheid van Hooverphonic erin naar voren komt. Ook de videoclip van "The wrong place" is gestileerd zoals je dat van Hooverphonic kan verwachten. Codewoorden: theatraal, humoristisch, duister en een tikje absurd. En op het einde van de clip gebeurt er iets griezeligs. "Een knipoog naar regisseurs Tim Burton en Quentin Tarantino", verklaart Callier.