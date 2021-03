Station van Waregem wordt na 20 jaar toegankelijker voor rolstoelgebruikers

Doordat het station van Waregem eigendom is van spoorwegmaatschappij NMBS, heeft het 20 jaar geduurd om een akkoord te bereiken over de werken. Die houden in dat de perrons verhoogd worden voor rolstoelgebruikers, minder mobiele mensen en mensen met een kinderwagen. De perrons zullen volgend jaar verhoogd worden. Ondertussen zijn ze al gestart met het plaatsen van nieuwe roltrappen en liften.