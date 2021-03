Steeds meer zelfstandigen kloppen aan bij de dierenvoedselbank: "Ze willen blijven zorgen voor hun dier, maar het lukt niet meer"

Kneepkens startte de dierenvoedselbank vier jaar geleden en was daarbij de eerste officiële dierenvoedselbank in ons land. Het idee is geboren uit armoede. "Ik heb altijd een goede job gehad maar ben door omstandigheden in verslavingen, een burn-out, een scheiding... terechtgekomen. Ik heb zelf drie golden retrievers en kon hen geen eten meer geven met slechts 25 euro per week", getuigt Kneepkens op Radio 2 Limburg. "Ik kreeg regelmatig dierenvoeding opgestuurd van een Nederlandse vriendin. Daar bestonden al dierenvoedselbanken en zo ben ik op het idee gekomen om zelf voedsel te gaan inzamelen."