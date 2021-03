Stopzetting "Zonder Honger naar Bed"-groepen mokerslag voor veel gezinnen: “Kunnen niet zonder deze hulp"

Evelien benadrukt dat de vrijwilligersgroep van “Connie & co” intussen ook vrienden zijn geworden. “Twee keer per maand kunnen wij beroep doen op hun giften. Naast onder meer blik- en diepvriesvoeding ontvangen we ook wel eens vers brood, taart of koffiekoeken. Kortom: verwennerijen waar wij geen geld voor hebben. Maar we ontvangen ook tandpasta, schoonmaakproducten en shampoo waar we ons een tijdlang mee kunnen redden. Onze dankbaarheid is ontzettend groot, voor hun vriendschap en hun engagement. Zij maken ons leven leefbaar.”

(Sebastiaan en Evelien zijn schuilnamen.)