Straatnaamborden in Riemst krijgen vertaling in dialect: "Om dat stukje erfgoed niet verloren te laten gaan"

Sommige straatnamen verwijzen naar situaties uit het verleden, vult schepen van Erfgoed Peter Neven (CD&V) aan. "Bijvoorbeeld de Burgemeester Scheperslaan is Bij Brouwers, dat is de lokale betekenis." . Marcel vindt de dialecten uit Riemst mooi, hij hoopt dat ze niet zullen verdwijnen. "Sommige mensen zijn daar heel pessimistisch over, die geven het nog een jaar of 10. Maar ik leer het nu aan mijn kleinkinderen want op school leren ze dat nu niet meer. "

In Riemst hebben ze ook verschillende dialecten. "Vroenhoven en Kanne dat is echt Maaslands, Vlijtingen, Riemst en Zichen is meer Bilzers en Millen is meer Tongers. En dat plat kalle, das toch sjiek."