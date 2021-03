Maldegem heeft een hondenbakkerij: "Honden hebben graag een eigen verjaardagstaart"

Honden lusten ook graag taarten, dacht dierenvriend Caroline Herzet die in Maldegem woont. Ze houdt enorm van dieren en was in augustus begonnen als oppas en uitlater van honden. Maar toen kwam de tweede lockdown: "Ik had ineens veel minder werk en ik wilde graag iets kunnen doen van thuis uit. Dus ik dacht: ik maak gewoon snacks voor honden en ga die verkopen." Ze is haar keuken ingedoken om lekkernijen te bakken voor de trouwe viervoeters. Haar bedrijfje heet "Caroline's DogsCare".