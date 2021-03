Tsunamialarm in hele regio Stille Oceaan na aardbevingen bij Nieuw-Zeeland

De bevolking in enkele kustregio's werd gevraagd zichzelf in veiligheid te brengen in hogergelegen gebieden. "In sommige van die gebieden is de aardbeving misschien niet gevoeld, maar de evacuatie moet onmiddellijk gebeuren omdat een schadelijke tsunami mogelijk is", aldus een verklaring van de Nieuw-Zeelandse civiele bescherming.