Twee mannen (23) aangehouden voor granaataanslag op feestzaal in Deurne

Twee mannen uit Borsbeek zijn aangehouden in verband met een granaataanslag in Deurne. Het gaat om een aanslag van juni vorig jaar, waarbij er 's nachts een granaat gegooid werd naar een feestzaal aan de Boterlaarbaan. Bij de aanslag raakte niemand gewond, maar de schade aan de inkomdeur van de feesthal en in de directe omgeving was aanzienlijk.