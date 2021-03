Fysiek of mentaal uitgeput na een onlinevergadering? Deze 7 tips kunnen je helpen

Er is nog iets dat online vergaderen vermoeiend maakt en dat hebben we voor een groot deel aan onszelf te danken. "We zien onszelf de hele tijd op het scherm. Het lijkt wel of je continu een spiegel wordt voorgehouden. Daardoor worden veel mensen onzeker."

"Daarbovenop heb je het gevoel continu bekeken te worden door anderen. Mensen komen heel dichtbij, je ziet hun gezichten veel te close. We zijn jagers van nature. Onze ogen staan naar voren gericht. Als je in een gesprek lang naar elkaar staart, krijg je een indringend en bedreigend gevoel. In een normale, fysieke conversatie dwalen je ogen spontaan even af. In een online meeting staren we erop los. Dat leidt tot nog meer ongemak en stress."