Nieuw barstje in Europese vaccinstrategie: Oostenrijk, Denemarken en Israël gaan samen vaccins ontwikkelen en produceren

Een samenwerking met Israël lag voor de hand, aldus Kurz, "de wereld kijkt met bewondering naar Israël, het eerste land dat vaccineerde en het eerste land dat toont dat het mogelijk is om dit virus te verslaan".



De drie landen richten samen een fonds op dat het onderzoek naar en de ontwikkeling en productie van nieuwe vaccins mogelijk moet maken. Ze zullen ook samen investeren in fabrieken in Europa en Israël om de toevoer van die vaccins te verzekeren. "We kunnen alle drie unieke kennis samenbrengen, een collectieve inspanning om betere en meer betrouwbare toegang tot vaccins te krijgen", zei de Deense premier Mette Frederiksen.

De Israëlische premier in lopende zaken Benjamin Netanyahu was duidelijk opgetogen met de samenwerking van, in zijn woorden, "drie kleine maar bekwame landen". "We weten niet hoelang de huidige vaccins nog zullen werken, maar samen kunnen we deze uitdaging beter aan." De drie premiers droegen voor de gelegenheid mondmaskertjes met de vlaggen van de drie landen erop. Netanyahu voegde er nog aan toe dat ook andere landen zich bij de drie kunnen aansluiten. De premier kreeg naar eigen zeggen al verschillende telefoontjes daarover.