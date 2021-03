Van Alleman op Ellentrik tot Godskesbieb: burgerklimaatprojecten in Hasselt maken het leven duurzamer

Het gaat allemaal om projecten die het leven duurzamer moeten maken. Bij Alleman op Ellentrik gaat het om een autodeelgroep uit Kermt: 7 gezinnen delen daar een elektrische auto. In Sint-Lambrechts-Herk gaat een plaatselijke vzw een speelomgeving met veel groen aanleggen. En er zijn ook twee gereedschapsbibliotheken die een financieel duwtje in de rug krijgen van de stad Hasselt: de Bib der Dingen in Hasselt-Centrum en de Godskesbieb in Godsheide. Renaat Roekaers is daar een van de initiatiefnemers. "Hier in Godsheide is er een woonuitbreiding aan de gang. En er komen veel jonge gezinnen bij op een kleine oppervlakte. Iedereen heeft wel eens een ladder of een kruiwagen nodig, maar heeft niet zoveel plaats om die thuis te stallen. Daarom hebben wij het idee: 1 centrale plek in het dorp voor een aantal materialen en gereedschappen."