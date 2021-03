Vier op de tien werknemers was geen enkele dag ziek in 2020: "Telewerk speelde een positieve rol"

Algemeen was er dus vorig jaar minder ziekteverzuim in de privésector, en dan met name bij bedienden en in kleinere ondernemingen (minder dan 20 werknemers). Het ziekteverzuim was zelfs het laagst sinds 2010. Maar de tendens is niet over de hele lijn positief.

Negatief is bijvoorbeeld dat meer werknemers langer dan een maand afwezig zijn door ziekte (+17 procent), en ook het zogenaamde kort verzuim (minder dan een maand) duurde iets langer (11 dagen gemiddeld).

Corona kan een verklaring zijn, zeker voor afwezigheden van langer dan een maand, zegt Kim Van Houtven van SD Worx: “Als mensen dan toch geveld worden door corona, hebben ze iets langer nodig om ervan te recupereren.”