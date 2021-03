Vijf nieuwe stations in Leuven voor elektrische deelfietsen

Wie in het station van Leuven aankomt, kan vanaf nu een elektrische deelfiets huren om naar het bedrijventerrein in Haasrode te rijden, en het UZ Leuven campus Gasthuisberg. Dat is niet alleen handig voor de werknemers daar, maar ook patiënten. “Niet alleen kunnen we onze meer dan 9000 medewerkers extra verplaatsingsmogelijkheden bieden. Ook voor de talrijke bezoekers, patiënten en de vele studenten op de campus is het mobipunt een pluspunt”, zegt Joost Van Damme, mobiliteitscoördinator UZ Leuven.