Archeologen graven vroegere bisschoppelijk paleis op in Ieper

Na de Franse revolutie is dat bisschoppelijk paleis een rechtbank geworden. Ongeveer 100 jaar geleden verdween het voorgoed, behalve dan wat onder de grond zit. Dankzij geplande rioleringswerken krijgen archeologen nu eerst de kans om hun werk te doen.

"Het is eigenlijk de eerste keer dat we dat bisschoppelijk paleis op zo'n grote schaal kunnen onderzoeken", zegt archeoloog Olivier Van Remoorter. "Er zijn wel al waarnemingen geweest, maar dat ging telkens om een klein putje hier en een klein putje daar. Nu krijgen we eindelijk de kans om te zien hoe dat paleis effectief opgebouwd is en te onderzoeken hou oud de funderingen zijn. Er is wel een plan uit 1714, maar het is ook eens interessant om dat plan te toetsen aan de realiteit."

