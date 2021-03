Vindt het Overlegcomité vandaag wél ruimte voor versoepelingen? En krijgen we nu wat perspectief?

Het Overlegcomité komt om 14 uur opnieuw samen om de coronamaatregelen in ons land te bespreken. Nadat vorige week op het overleg van de verschillende regeringen beslist werd om de pauzeknop in te drukken, is het afwachten of er nu wel ruimte is voor versoepelingen. Veel moeten we alweer niet verwachten. Een vergroting van de “buitenbubbel”, van vier naar acht personen, lijkt het meest waarschijnlijke scenario. Daarnaast wordt er gezocht naar meer perspectief, in de eerste plaats voor de schoolgaande jeugd.