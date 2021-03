Verkeerschaos op E34 in Wachtebeke

Het zware ongeval gebeurde iets voor 6.00u in de richting van Knokke. De vrachtwagenchauffeur verloor om een nog onduidelijke oorzaak de controle over het stuur van de tientonner. Het gevaarte belandde in de sloot en botste op de enige duiker in de buurt. De chauffeur is naar een ziekenhuis gebracht. Er ontstond een lange file en in de file gebeurden nog eens twee ongevallen met twee vrachtwagens.

De politie houdt het verkeer nu tegen dat in Kemzeke de E34 wil oprijden richting Knokke. De hinder zal dus zeker nog de hele voormiddag aanslepen, want de takelwerken van het eerste ongeval van deze morgen in Wachtebeke zijn nog volop aan de gang.