Energieregulator geen fan van "pauzeknop" voor eigenaars zonnepanelen met analoge teller: "Onrechtvaardig"

Leen Vandezande, woordvoerster bij de VREG, laat weten dat ze positief staan tegenover de ambities van de Vlaamse regering om tegen 2024 de doelstelling van 80 procent te halen. "We zijn blij met de ambitie, de digitale teller is cruciaal in de energietransitie. We zijn blij dat het zo kostenefficiënt mogelijk gebeurt (...) We kunnen ons ook vinden in de aanpak om de uitrol straat per straat te doen, maar het is dan wel belangrijk dat de netbeheerder dat kan doen op het tijdstip dat voorzien is. Het kan dus arbitrair zijn dat dat bij een bepaalde groep pas op het einde van de uitrol zou gebeuren."