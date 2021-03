1 op de 5 kinderen in België heeft overgewicht, Ketnet-presentator Sieg De Doncker lanceert "beweegchallenge"

De meest recente cijfers tonen aan dat 20 procent van de Belgische kinderen tussen 2 en 17 jaar kampt met overgewicht. Een kleine 6 procent van alle kinderen heeft obesitas. Dat staat in een persbericht dat World Obesity Day vandaag de wereld in heeft gestuurd.

"We leven nu eenmaal in een maatschappij waarbij minder bewegen de norm is geworden", zegt Inge Gies, diensthoofd pediatrie in het UZ Brussel. "Kinderen zijn al snel aan een scherm gekluisterd en dan komt er van sporten nog weinig in huis. Dat is jammer, want de gevolgen zijn groot."