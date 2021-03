Woede in Zuid-Korea na dood ontslagen transgender soldaat: "Ze toonde moed voor wereld vrij van haat"

De Zuid-Koreaanse Byun Hee-soo heeft zich in 2017 vrijwillig gemeld voor militaire dienst. Toen ze in 2019 in Thailand een geslachtsveranderingsoperatie onderging, werd ze ontslagen. Het leger beschouwde het verlies van haar mannelijke genitaliën als een mentale en fysieke ziekte, waardoor ze niet langer in staat zou zijn om in dienst te blijven.