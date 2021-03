BEKIJK - 240 taxussen vormen gigantisch hart voor helden in coronastrijd

Er zijn 6 Heldenbossen aangeplant in alle Vlaamse provincies. De bossen moeten "levende monumenten" worden, laat Bos+ ons weten. Het gaat om 18.000 bomen in totaal, die verspreid zijn over 9,75 hectare grond. De Heldenbossen in Oost-Vlaanderen liggen in Moerbeke en Zulte, in West-Vlaanderen in Poperinge, voor Limburg in Houthalen-Helchteren en in Antwerpen in Aartselaar. Er is nog 1 Heldenbos in de provincie Vlaams-Brabant dat zal aangeplant worden in Halle later deze maand.