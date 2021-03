3.000 mensen dienen bezwaar in tegen windmolenproject in Oostkamp en Beernem

Het is de bedoeling om 6 windmolens van 200 meter hoog te plaatsen in het gebied tussen de spoorweg en de E40 in Oostkamp en Beernem. Heel wat inwoners van Beernem en Oostkamp zien de komst van die 6 windmolens niet zitten. Maar een aantal bewoners is ook uitgesproken voor het project en voerde onlangs zelfs nog actie.