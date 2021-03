36 mobiele vaccinatiecentra voor stad Antwerpen en randgemeenten: "Prik vergemakkelijken voor zij die slecht te been zijn"

De mobiele vaccinatiecentra zullen niet permanent op eenzelfde locatie blijven staan. Het gaat om mobiele ploegen die gedurende 1 of 2 dagen zullen vaccineren op een locatie in de stad of de 4 gemeenten.



Wil je een afspraak maken, dan bel je best de lokale corona-infolijn. Aan de hand van een vragenlijst zal er dan vastgesteld worden of je in aanmerking komt voor een vaccin op locatie. Wie nog meer info wil over de mobiele vaccinaties in Antwerpen en de omliggende gemeenten, kan dagelijks tussen 9 en 17 uur terecht op het nummer 03 435 95 55.