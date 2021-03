'Vrieske' vloog 5.000 uren met F-16: "Komt neer op 208 dagen, non-stop" 

Gevechtspiloot Steven De Vries, ‘Vrieske’ voor de collega’s, heeft vanmiddag de kaap van de 5.000 vlieguren in een F-16 overschreden. Dat werd gevierd met een formatievlucht boven de vliegbasis van Kleine Brogel. "Voor mij is dat een gewone vlucht hoor," zegt Vrieske nuchter. "We gaan een toerke doen, en oefenen de dingen die we op andere vluchten ook oefenen."

Toch zijn die 5.000 vlieguren in een F-16 heel bijzonder. "Vrieske is de enige piloot in het Belgische leger die deze kaap bereikt", vertelt Kurt Verwilligen, de woordvoerder van de luchtmacht. "5.000 vlieguren, dat komt neer op 208 dagen, nonstop. Slechts 5 Amerikaanse piloten hebben hem dat voorgedaan."