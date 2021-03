5 verdachten in de cel na drugsinvallen in Sint-Truiden en Landen

Gisteren viel de politie binnen op 6 plaatsen in Sint-Truiden en op een adres in Landen. Daarbij is cannabis, cocaïne, ketamine en lachgas gevonden. Uiteindelijk zijn 8 mannen gearresteerd, van wie er nu nog 5 in de cel moeten blijven.

Bij de huiszoeking heeft de politie naast de drugs ook wapens, geld en auto's in beslag genomen. De zaak ging aan het rollen toen eind vorig jaar al eens 5 kilo cannabis werd gevonden bij een arrestatie.