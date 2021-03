85 procent Vlaamse burgemeesters tevreden over gouverneur tijdens coronacrisis: "Hij stond veel dichter bij slagveld"

De Oost-Vlaamse provinciegouverneur is trots op de erkenning die ze krijgt: "Je zou er vrolijk van worden. Iedereen heeft graag een schouderklopje, dus dat doet enorm veel deugd. Het is zeker belangrijk om burgemeesters bij te staan, want er zijn verschillende bestuurlijke instanties die hen informatie bezorgen. Door een wekelijks overleg met onze burgemeesters trachten we die informatie te filteren. Dan ga ik na wat zij zeker moeten weten en wat niet."

Ook in Vlaams-Brabant is er tevredenheid alom over de gouverneurs: 87 procent van de Vlaams-Brabantse burgemeesters vindt dat zowel Lodewijk De Witte als zijn opvolger Jan Spooren de crisis goed hebben aangepakt. “We werden altijd zeer snel gebriefd, de communicatie verliep vlot”, zegt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven van Huldenberg (Open VLD). “Het was vaak niet evident om te wachten op ministeriële besluiten, maar van de gouverneur kregen we wel vrij snel de juiste antwoorden. Hij heeft ons op regelmatige basis bijeen geroepen om duidelijkheid te scheppen in zaken die niet duidelijk waren voor lokale besturen. We zijn er heel tevreden over, de samenwerking verliep heel vlot.”