Antwerpse politie maakt balans op na half jaar Operatie Nachtwacht: "Goede resultaten ondanks nachtklok maar werk is nog niet af"

"We zijn nu zes maanden bezig in abnormale omstandigheden, met de nachtklok tijdens de coronacrisis", legt Sven Lommaert van de Antwerpse politie uit. "Maar ondanks die nachtklok, hebben we toch heel wat resultaten geboekt. Wat ook van belang is, is het beeld dat we krijgen door te zien wie op welke tijdstippen op welke plaatsen in de stad is, en wat ze daar aan het doen zijn. Dat is voor ons heel nuttige informatie, onder de motorkap van zo'n operatie. Maar het werk is nog niet af, we zullen dit verder moeten zetten."