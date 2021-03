Antwerpse politie pakt 9 pedo-jagers op: "Stap naar de politie in plaats van het recht in eigen handen te nemen"

De lokale politie van Antwerpen heeft 9 mogelijke pedo-jagers opgepakt. De politie kwam hen op het spoor via een gesloten Facebookgroep. In die groep werd opgeroepen om op pedoseksuelen te jagen. De politie viel tegelijkertijd op 10 verschillende plaatsen in Vlaanderen binnen, en pakte daarbij 9 mensen op. Sven Lommaert van de Antwerpse politie is duidelijk: "Wie een vermoeden heeft van kindermisbruik, moet naar de politie stappen. Het recht in eigen handen nemen is een slecht idee."