Asbest vrijgekomen na zware brand in Nazareth: "We vragen iedereen om ramen en deuren dicht te houden"

Bij de brand is er ook asbest vrijgekomen via het dak en de achterkant van de woning. Daarom stelden de hulpdiensten preventief een perimeter van vijftig meter in. “Vanzelfsprekend vragen we iedereen om ramen en deuren dicht te houden", gaat de burgemeester verder. "We vragen ook iedereen om weg te blijven van het centrum.”

Langs de Steenweg ligt ook de vrije basisschool VBS. De kleuters van de school zijn ondergebracht in het cultureel centrum Nova en de leerlingen van de lagere school in cultureel centrum De Brouwerij. In totaal zijn zo’n 220 kinderen geëvacueerd. “Daar kunnen de ouders hen ophalen, en is er veel parkeergelegenheid”, aldus de burgemeester. Op de Steenweg bevinden zich ook serviceflats. De bewoners van die flats kunnen gewoon ter plaatse blijven.