Belgen in het buitenland: hoe krijgen zij hun vaccin? Veel vragen, weinig antwoorden

Er is veel kritiek op het tempo vaccinaties in de Europese Unie, maar in een groot deel van de wereld zijn er nog geen of amper vaccins gezet. Zo zijn er landen in Afrika en Centraal-Azië waar een prik krijgen nog verre toekomstmuziek is. Wat als je als Belg daar woont?

Zo kwam er een vraag binnen op onze redactie van Griet Kenis die met haar gezin in Oeganda woont en ook graag gevaccineerd wil worden. Oeganda maakt deel uit van de COVAX facility, die ondersteunt armere landen en geeft toegang geeft tot vaccins aan gesubsidieerde prijzen. Pas volgende week krijgt Oeganda de eerste lading: 840.000 van de 3.5 miljoen beloofde dosissen, terwijl Oeganda ongeveer 45 miljoen inwoners kent. Griet wil dan ook geen vaccins ‘afnemen’ van de prioritaire groepen in Oeganda, daarom zou ze het liefst zich deze zomer in België laten vaccineren.