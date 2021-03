België vecht Europese transportregels aan: "Leefbaarheid van onze transportfirma’s staat op het spel"

De cabotageregels maken deel uit van het Europese mobiliteitspakket, dat na jaren van onderhandelen vorige zomer werd goedgekeurd. De bedoeling is sociale dumping en oneerlijke concurrentie in de transportsector aan te pakken, maar ondanks de goedkeuring is het stof van de onderhandelingen niet gaan liggen.

Terwijl de West-Europese lidstaten tevreden zijn met de betere arbeidsomstandigheden van truckers die in het vooruitzicht gesteld worden, wordt in Oost-Europa voor het voortbestaan van veel transportbedrijven gevreesd. België struikelt vooral over de zogenoemde cabotageregels, die in februari 2022 in werking treden.