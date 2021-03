Bonheiden start met proefproject: heel centrum wordt zone 30

Normaal mag je in de bebouwde kom 50 kilometer per uur rijden, dat verandert nu naar een zone 30 in de volledige dorpskern. “We hebben vastgesteld dat de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in ons dorp een heel belangrijk pijnpunt is. In de hoop dat te kunnen verbeteren testen we dit proefproject uit. Er zal ook gecontroleerd worden op snelheid door de politie”, zegt schepen Bart Vanmarcke (Open Vld).