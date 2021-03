Oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) naar raad van bestuur Vlaams Audiovisueel Fonds 

Bracke was jarenlang journalist op de nieuwsdienst van de openbare omroep. In 2010 maakte hij de overstap naar de politiek voor de N-VA. Voor die partij was hij tussen 2014 en 2019 voorzitter van de Kamer. Bij de verkiezingen van 2019 raakte hij echter niet verkozen. Korte tijd later trok hij zich terug als gemeenteraadslid in Gent waarmee een einde aan zijn politieke carrière kwam.