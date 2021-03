Brand kapsalon in Anderlecht is aangestoken

De brand in het kapsalon is wel degelijk aangestoken, dat bevestigt nu ook de uitbater. En het is niet de eerste keer. Toen hij vorig jaar de zaak overnam van de vorige uitbater, was die ook al het slachtoffer van brandstichting geworden. In oktober volgde er nog een poging, maar die mislukte. Daarop had de uitbater bijkomende veilgheidsmaatregelen genomen zoals camerabewaking. Toch sloegen de daders woensdag opnieuw toe en liep het gebouw zware schade op.

De uitbater weet niet waarom iemand het precies gemunt heeft op zijn kapsalon. Mogelijk wil een concurrerende kapperszaak hem daar liever weg, of gaat het om iemand die destijds het gebouw wilde overkopen, maar naast de aankoop greep. De politie onderzoekt de brandstichting.