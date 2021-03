Brandweerpost Tollembeek aan de eer in nieuwste strip van Urbanus

Sinds de opening van de brandweerpost in Tollembeek is Urbanus er kind aan huis. Postoverste Wouter Jeanfils vertelt: "Urbanus woont op een steenworp van onze post. Als we hem vragen om met iets te helpen staat hij meteen klaar. Zo heeft hij voor ons een schouderembleem ontworpen en ook een promotiefilmpje gemaakt. En nu krijgt onze post een hoofdrol in één van zijn stripverhalen. Daar zijn we bijzonder trots op!"