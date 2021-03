Burgemeester van Alken blikt terug op coronajaar: "De overheid had reizen vanaf het begin moeten verbieden"

Marc Penxten (N-VA), de burgemeester van Alken, vindt dat de ministers in de Vlaamse en federale overheid te weinig politieke moed tonen in de coronacrisis. Alken werd in de eerste coronagolf zwaar getroffen. "We hebben hier straten geëvacueerd, omdat bewoners naar het ziekenhuis werden gebracht", vertelde hij vanochtend bij Radio 2 Limburg.