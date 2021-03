Genkse en Lommelse burgemeesters bestellen élke week bij een andere horecazaak: "Om de uitbaters te steunen"

Tijdens de eerste lockdown lanceerde de Stad Genk de website Eet in je kot, waar honderden horecazaken opstaan die takeaway organiseren. De burgemeester van Genk is zelf een fervente gebruiker van die website, want hij bestelt élke week bij een van die horecazaken. "Elke week proberen we met het gezin inderdaad een nieuwe zaak uit", geeft Dries toe. "Dat gebeurt elke zondag. Intussen zitten we aan een twintigtal zaken, die ik dan altijd ook even deel op sociale media en dat krijgt heel wat bijval. Het is fijn dat we op deze manier ruchtbaarheid kunnen geven aan horecazaken die het moeilijk hebben, maar toch hun best doen om mensen van gerechten te voorzien."