Centrummanager moet van Halle bloeiende winkelstad maken: "Ik zie veel potentieel"

En dat moet de nieuwe centrummanager nu doen. De afgelopen maanden heeft hij al gesproken met heel wat winkeliers om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. "Niet alleen met de handelaars maar ook met ambtenaren. En dat over sectoren heen. Handel, erfgoed en toerisme gaan hier hand in hand. Ik woon zelf in Rebecq en dat is een voordeel. Zo kan ik vanop afstand Halle inschatten. En ik zie een winkelstad met veel potentieel.”