Volgens het communistische regime in Peking toont het volksprotest van vorig jaar aan dat er grote risico's verbonden zijn aan het huidige kiessysteem in wat in principe de autonome regio Hongkong is. Dat systeem zou dus moeten hervormd worden zodat enkel nog "patriotten" politiek kunnen bedrijven. Ook zou zou "buitenlandse inmenging" in Hongkong teruggedrongen moeten worden.

Concreet zou de kiescommissie in Hongkong kandidaten voor het lokale parlement kunnen weigeren. Op die manier zouden enkel nog kandidaten op de kieslijsten komen die in de pas van China lopen. Dat zou zo goed als alle oppositie in Hongkong monddood maken. Ook in het huidige systeem hebben de zogenoemde pro-Peking-fracties daar de macht.