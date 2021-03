Recordaantal oproepen bij Tele-Onthaal door corona: “Mensen zijn eenzaam en meer jongeren nemen contact op"

Vorig jaar werden 9.121 gesprekken gevoerd met mensen jonger dan 25, dat is 56,3 procent meer dan in 2019. Tele-Onthaal merkt ook dat de oproepers die hen via de chat contacteren steeds jonger worden. "We zien nog een grotere stijging bij de jonge tieners (meer dan 70 procent, red.). Toen hun activiteiten wegvielen, hadden ze geen contact meer met hun klasgenoten en vrienden. En dat weegt zwaar door. We hebben een extra chatkanaal moeten openen en dat zat meteen vol."