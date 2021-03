"Topmedewerkers van New Yorkse gouverneur Cuomo pasten rapport over coviddoden in rusthuizen aan"

Uit een rapport van de openbaar aanklager van de staat dat in januari werd gepubliceerd, blijkt dat er meer dan 15.000 New Yorkers zijn gestorven in de rusthuizen. Het ministerie van Gezondheid van de staat New York had tot dan echter volgehouden dat er maar iets meer dan 8.500 doden waren gevallen.

Cuomo gaf eerst toe dat de rapportering van het aantal doden in de rusthuizen "vertraging" had opgelopen, maar beweerde wel dat het totale aantal doden in de staat New York altijd accuraat weergegeven is. Uiteindelijk gaf Cuomo alle gegevens vrij en beweerde hij dat hij die achtergehouden had om te voorkomen dat de regering-Trump een politiek gemotiveerd onderzoek zou kunnen instellen naar de manier waarop de staat de uitbraak in de rusthuizen had aangepakt.



Volgens twee Amerikaanse kranten, The New York Times en de Wall Street Journal, hebben topmedewerkers van Cuomo echter in juli vorig jaar al bewust een rapport over het aantal doden in de rusthuizen aangepast. Uit een rapport van het ministerie van Gezondheid van de staat New York bleek dat toen al meer dan 9.000 New Yorkers in rusthuizen waren gestorven. Dat rapport werd nooit publiek gemaakt, een door de medewerkers van Cuomo aangepast rapport wel.

De medewerkers van Cuomo brachten alleen de bewoners van de rusthuizen in kaart die in de rusthuizen zelf waren gestorven, schrijven de twee kranten. Zij die van een rusthuis naar een ziekenhuis waren gebracht en daar stierven, werden niet meegeteld. Op die manier maakte het aangepaste rapport gewag van zowat 3.000 doden minder in de rusthuizen op dat moment.