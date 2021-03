Eerste genderneutrale prijzen op Filmfestival Berlijn voor twee actrices

Ook Gouden Beer voor Vlaamse documentaire "Nanu Tudor"



Over vrouwelijke cineasten gesproken: op het Filmfestival van Berlijn heeft de korte documentaire "Nanu Tudor" (My uncle Tudor) van Olga Lucovnicova de Gouden Beer voor de Beste Kortfilm gewonnen. Een andere Vlaamse selectie, "Easter Eggs" van Nicolas Keppens, werd gekozen als officiële inzending voor de European Film Awards.



In "My Uncle Tudor" reist filmmaakster Olga Lucovnicova na 20 jaar stilte terug naar het huis van haar overgrootouders in Moldavië, waar ze als kind een diepgeworteld trauma opliep.



Deze korte documentaire was het afstudeerproject van Olga Lucovnicova in het Doc Nomads-masterprogramma van LUCA School of Arts. In december 2020 werd ze tijdens het Internationaal Kortfilmfestival Leuven bekroond met een van de twee VAF Wildcards voor Documentaire. Dankzij de bekroning in Berlijn komt "My uncle Tudor" ook in aanmerking voor de Oscar voor Beste Kortfilm in 2022.