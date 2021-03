Ex-koppel Lacote en Van Acker gaat voluit voor vrijspraak in moordproces

Volgens de advocaten zijn er nauwelijks bewijzen tegen hun cliënten. "Ons verweer zal heel kort zijn, want er zit heel weinig in het dossier. Hilde Van Acker was niet in Knokke, waar Marcus Mitchell verbleef. Ze was niet in De Haan, waar zijn lichaam gevonden is", vertelt haar advocaat Kris Vincke. Nochtans is er een robotfoto gemaakt van haar, op basis van getuigen die haar gezien zouden hebben. "Die robotfoto is het belachelijkste dat ik ooit gezien heb in heel mijn carrière. Van een bruine persoon heeft men een witte gemaakt, en van een witte een bruine. De verbeelding van de politie in dit dossier kent werkelijk geen limieten. Dit is een heel pover dossier."