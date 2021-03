Laten de coronacijfers versoepelingen toe? Biostatisticus Geert Molenberghs wikt en weegt

Eerst de cijfers. "Die zijn beter dan we vorige week gevreesd hadden", zegt Molenberghs in "De ochtend" op Radio 1. "Een van de mogelijkheden vorige week was dat we wel degelijk een exponentiële fase zouden ingaan, omdat zowel de bevestige besmettingen als de hospitalisaties zeer snel stegen. Die stijging is er nog altijd, maar zeker voor wat betreft het aantal bevestigde besmettingen zien we daar een remming op. We zitten vandaag op een stijging van 2 procent, vorige week was dat nog 25 procent. Het lijkt erop dat het nu weer even de goeie kant uitgaat."