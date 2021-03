Gent neemt strenge maatregelen tegen leegstand: "Soms zullen we een woning tijdelijk overnemen"

"Sociaal beheer" is een van de strengste maatregelen. In zo'n geval neemt de stad een leegstaande woning zelf onder handen. "Verhuurders kunnen problemen hebben om zelf een woning te renoveren. In dit geval kan de stad de woning overnemen. Als de woning in orde is, zal de stad het verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Eens de kosten met de huurinkomsten zijn terugbetaald, krijgt de eigenaar zijn pand terug in handen", legt Heyse uit.