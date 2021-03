Helft van de gemeenten plant groot feest na coronacrisis: "We gaan een dansje doen in het midden van de straat"

Francesco Vanderjeugd (Open VLD), de burgemeester van Staden spreekt dan weer over een bevrijdingsfeest, "omdat we dan bevrijd zullen zijn van het coronavirus", klinkt het. En zijn plannen zijn al concreet. "Ten laatste begin oktober wil ik feest vieren. Het is dan ook nog mooi weer normaal gezien."

Dat is belangrijk volgens Vanderjeugd, doordat het feest buiten zal doorgaan. "We gaan de komende weken nog een oproep doen aan de inwoners van Staden met de vraag: "Wie zou jij graag zien optreden?" We plannen ook vervoer naar het bevrijdingsfeest voor de mensen die van de deelgemeenten komen."