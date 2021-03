Hoge rechter India onder vuur wegens uitlating in verkrachtingszaak: "Wil je met haar trouwen?"

India is de voorbije jaren al meermaals in het nieuws gekomen met berichten over (seksueel) geweld tegen vrouwen. De eerste zaak die wereldwijd ophef veroorzaakte, dateert van eind 2012. In de hoofdstad New Delhi werd een studente in een bus door een groep mannen verkracht en vermoord. Sindsdien heeft India zijn wetten inzake seksueel geweld aangescherpt, maar activisten klagen aan dat er nog altijd te weinig wordt gedaan om de wetten te implementeren.